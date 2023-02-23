Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ön protokol imzalandı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'yı, Brezilya'nın Internacional takımı kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Valencia ile ön sözleşme imzalandı ancak bu konuda şimdilik bir duyuru yapılması beklenmiyor.

Valencia resmi açıklama yapılmasını istemedi

Ekvadorlu futbolcunun Fenerbahçe ile hala sözleşmesi devam ettiği için sarı lacivertli camiadan gelecek olası tepkiler nedeniyle resmi açıklama yapılmasını istemediği iddia edildi.

18 maçta 20 gol attı

Fenerbahçe ile bu sezon 18 Süper Lig maçına çıkan Enner Valencia, 20 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Valencia'nın 4 de asisti bulunuyor.