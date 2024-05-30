Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım resmen başladı.
30-31 Mayıs'ta yapılması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanmaması nedeniyle ertelendi.
8-9 Haziran'da yapılacak
Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran'a ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10:00'da gerçekleştirileceği belirtildi.
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