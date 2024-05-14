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Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi. Seçimde Aziz Yıldırım ile Ali Koç karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli kulüpte Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacağı açıklandı.

46.410 üye oy kullanacak

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak.

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı ise 46.410 olarak açıklandı.

Öte yandan adaylık başvuruları 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım, sportif başarının olmadığı 6 yıllık dönemin ardından, yeniden Ali Koç'a rakip olma kararı almıştı.

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