Fenerbahçe'de sakatlık! Sezonu kapatabilir

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan oyuncular teknik heyetin kararıyla Antalya kampına götürülmedi.

Arda Güler'de gelişme

Antrenmanda dizine darbe alan genç yıldız Arda Güler iki hafta daha takımdan uzak kalacak. Bireysel çalışmalar gerçekleştiren Arda’nın Trabzonspor maçının kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. Kasığında 2. derece gerilme tespit edilen Alioski’nin Trabzonspor maçına yetişmesi ise şüpheli. Tedavisine başlanan Makedon sol bekin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Türkiye'ye sakat döndü

Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösteren Enner Valencia Türkiye'ye sakat döndü. Dizindeki sakatlığına rağmen ülke milli takımıyla son maça çıkan başarılı futbolcu iki hafta boyunca takımdan ayrı kalacak. Valencia’nın Dünya Kupası ardından Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak zorlu maça yetişebileceği öğrenildi.

Sezonu kapatabilir

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takımda durumu en ciddi olan isim Joao Pedro. Şu anda koltuk değnekleriyle yürüyebilen Brezilyalı golcünün sezonu kapatma ihtimali bile bulunuyor. Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sol ayak bileği ve dizinden ciddi biçimde sakatlanan deneyimli oyuncunun durumu yoğun ödemden dolayı tam olarak tespit edilemedi. Karşılaşmada ayak bileği 90 derece dönen futbolcunun en erken üç ay içinde takıma katılması bekleniyor.