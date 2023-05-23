Fenerbahçe'de orta sahaya flaş hamle!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, transfer için flaş bir ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertliler, mali krizle boğuşan Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için devreye girdi. Bonservisi Fransız devi Paris Saint Germain'de bulunan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız orta saha, kariyerine yeni bir sayfa açmak istiyor.

Menajeri ile temas kuruldu

Arjantinli yıldızın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe, PSG ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Leandro Paredes'in kontratının 1 yıl kalmasından dolayı transferinin daha uygun fiyata bitmesi bekleniyor.