Fenerbahçe'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Milli kaleciyle bir süredir görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler sonunda işi bitirdi. Altay Bayındır ile yıllık ücrette anlaşan Fenerbahçe'de artık imzalar bekleniyor.

Fenerbahçe'nin bu sezonki tartışılan isimlerinden Altay Bayındır'ın akıbeti nihayet belli oldu. Taraflar yeni sözleşme konusunda uzun süre anlaşamayınca milli kalecinin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak iddialar asılsız çıktı.

Yaşanan deprem felaketi sonrası yapılan son görüşmede Fenerbahçe ile Altay Bayındır yeni kontrat konusunda el sıkıştı. Milli file bekçisi ile mart ayı içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar da Altay Bayındır ile söz kesildiğini doğruladı.