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Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 18'e çıktı!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada koronavirüsü vaka sayısının 18'e çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol şubesinde 14 sporcu ve 4 personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.

Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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