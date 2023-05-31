Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ortaya koyduğu performansla tüm camiayı ikiye böldü. 68 yaşındaki hocanın forma adaleti ve büyük maçlarda alınan skorlar, geleceğini tehlikeye attı.



Birçok taraftar gönderilmesini istiyor



Fenerbahçe'de kalmaya niyeti olan Jesus'a güven azalmış durumda. Bazı taraftarlar istikrar sebebiyle hocanın kalmasını gerektiğini savunsa da çoğunluk gönderilmesini istiyor.

Futbolcular mutsuz

Emre Mor, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Arda Güler gibi kilit isimler hocanın forma adaletinden ve davranışlarından rahatsız. Mukavelesi dolan Miha Zajc, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu dönüş yapmadı. Jesus kalırsa Zajc gidici. Diğer isimler de gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.