Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek
Jesus'un forma adaletinden rahatsız olan Emre Mor, İsmail, Zajc, Crespo, Osayi, Arda Güler gibi kilit isimler, tecrübeli hocanın takımda kalması halinde ayrılmayı düşünüyor.
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ortaya koyduğu performansla tüm camiayı ikiye böldü. 68 yaşındaki hocanın forma adaleti ve büyük maçlarda alınan skorlar, geleceğini tehlikeye attı.
Birçok taraftar gönderilmesini istiyor
Fenerbahçe'de kalmaya niyeti olan Jesus'a güven azalmış durumda. Bazı taraftarlar istikrar sebebiyle hocanın kalmasını gerektiğini savunsa da çoğunluk gönderilmesini istiyor.
Futbolcular mutsuz
Emre Mor, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Arda Güler gibi kilit isimler hocanın forma adaletinden ve davranışlarından rahatsız. Mukavelesi dolan Miha Zajc, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu dönüş yapmadı. Jesus kalırsa Zajc gidici. Diğer isimler de gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
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