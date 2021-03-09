Fenerbahçe'de isyan: “Marcao milletvekili mi oldu?”

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Marcao'nun dokunulmaz olduğunu söyleyen Baki, kendi camiasına da seslendi. Peki Selahattin Baki neler söyledi?

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

"ÇIĞIRTKANLIK YAPIYORLAR ADALET İSTİYORUZ DİYE BUNLAR KOMEDİ"

İlk olarak karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Baki “Hepimizin izlediği bir ilk yarı izledik. Skoru bulduk daha fazla bulabildik. İkinci yarı zaman zaman geri çekilsek de skoru arttırmayı başardık. Çığırtkanlık yapıyorlar adalet istiyoruz diye bunlar komedi. Bu camia en son 2014'te şampiyon oldu. Sen değil miydin kurşun yediğin zaman güle oynaya geçen. Son iki haftada iki oyuncumuz ambulansla stadı terk ediyor. Bir tane sarı çıkmadı. Bu lobi faaliyetleri bu çığırtkanlık kime yarıyor herkesin uyanması lazım. Pelkas'a yapılan hareket Amerikan dövüşlerinde gecenin nakavtı olur. Bir sarı yok. İnsanda biraz utanma olur. İlk önce camiama seslenmek istiyorum. Son 12 hafta kaldı. Ligin boyu kısaldı. Kritik bir 12 hafta. Karşımızda olan lobiciler ayaklanmış durumda. Öncelikle bizim farklılıklarımızı arkada bırakıp kol kola girmemiz lazım camia olarak. Bir arada durduğumuz zaman neler yapabileceğimizi gördük. Yeter ki bölünmeyelim.” ifadelerini kullandı.

“BALIK BAŞTAN KOKAR”

Son dönemde tartışmaların odağında olan MHK Başkanı Serdar Tatlı konusuna da değinen Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki “Balık baştan kokar. Bir tane MHK Başkanı'nı değiştirmekle bu işler olmaz. Ali'nin yerine Veli'yi koyduk kadar basit değil işler. Gerçekten acınası bir dönemde Türk futbolu. Utanması gerekenlerin en çok sesinin çıktığı, en büyük hakları elde ettiği bir dönemden geçiyoruz.” açıklamasında bulundu.

PELKAS'IN KENDİNE GELİNCE İLK SORUSU: 'MAÇ KAÇ KAÇ?'

Karşılaşmanın 80. dakikasında hava topu mücadelesinde Konyaspor'dan Nejc Skubic ile kötü bir şekilde çarpışan ve büyük bir endişeye sebep olan Yunan oyuncu Pelkas'ın sakatlığına da değinen Baki “Pelkas kendine gelince ilk sorusu; 'Maç kaç kaç' oldu. 3-0 dedik. Golü kimin attığını sordu, Serdar dedik. ‘Rakip kart gördü mü?’ dedi. ‘Hayır’ deyince şaşırdı. Bize yakın kültürden gelen biri ama buradakini hayal etmekte güç.” ifadelerinde bulundu.

“FUTBOLCUMUZU KOLTUK DEĞNEKLERİYLE ÇIKARIYORUZ”

Sarı lacivertli takımın son dönemlerde iyi bir deplasman karnesi geçirdiğini dile geiren Fenerbahçe Yöneticisi Baki “Son 15 yılın en iyi deplasman Fenerbahçe’si var. Bardağın ne tarafından baktığınıza bağlı. Karaktere baktığınız zaman, burada karakteri yüksek oyuncularımız var. Bir maç oynayacağız, sonra Beşiktaş'a gideceğiz. Her şey değişebilir. Fanatik insanları bir yere koyuyorum. Nötr insanların da bu kadar algıya tepki göstermesi lazım. Sahada cenkleşelim bu takım şampiyon olur. Ama dediğim gibi iki futbolcumuzu koltuk değnekleriyle çıkarıyoruz. Gündeme gelmiyor.” ifade etti.

GALATASARAYLI MARCAO'NUN İSMİNİ VERDİ: MİLLETVEKİLİ Mİ OLDU?

Öte yandan Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao'ya da değinen Baki “İsim vereceğim. Marcao denilen bir adam var. Milletvekili mi oldu? Dokunulmazlığı var sanki. Fenerbahçe'de bu hareketleri yapan bir oyuncu olsa sizce ne olurdu?” açıklamasında bulundu.

MARCAO NE YAPMIŞTI?

Galatasaray-Sivasspor maçının ilk yarısında Falcao'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golünden sonra hakem Ali Şansalan, kaleci ve kaptan Muslera'ya sarı kart göstermeye giderken itiraz eden savunma oyuncusuna sarı kart göstermişti. Marcao'nun tepkisi durmamış ve hakem Ali Şansalan'a vücuduyla temas etmiş, ancak bu hareketi cezasız kalmıştı.

METİN SİPAHİOĞLU: "EN ÇOK HANGİ TAKIMLARIN YARARLANDIĞI DA ORTADADIR"

Son olarak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu'da sarı lacivertli takımın şampiyonluğuna inandığını ifade ederek şu cümleleri paylaştı:

"Selahattin Baki'nin de vurguladığı gibi; son 10 sezona bakıldığında en çok saha dışı operasyona hangi takımın maruz kaldığı şampiyonluk sayıları ile ortadadır. En çok hangi takımların yararlandığı da ortadadır. Kalan 12 haftada futbol sahada oynanırsa şampiyon Fenerbahçe olur"