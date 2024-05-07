Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona mı eriyor?

Yeni sezona Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanma hedefiyle başlayan Fenerbahçe ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.

MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

Daha sonra Galatasaray'a karşı Süper Kupa Finali'ne de çıkmayan sarı-lacivertli takım, 3-0 hükmen mağlup sayılarak bu kupayı da müzesine götürmeyi başaramadı.

Odağını tamamen Konferans Ligi'ne ve Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe, Avrupa'da Olimpiakos ile eşleşti. Yunan ekibine ilk maçta 3-2 kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesini 1-0 kazanarak maçı uzatmaya götürmeyi başarmıştı fakat Olimpiakos penaltılarda tur atlayarak yarı finale yükseldi.

Böylelikle Fenerbahçe'nin elinde yalnızca, uzun süredir kazanamadığı Süper Lig Kupası kaldı. Matematiksel olarak bakıldığında henüz yarıştan kopmayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine bulunuyor.

İsmail Kartal'ın eli boş kalacak

Trendyol Süper Lig'in bitimine sadece 3 hafta kalırken, Fenerbahçe'nin şampiyon olması oldukça zor görünüyor. 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan sarı-kırmızılılar derbiyi kazanarak 24. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

Galatasaray derbiyi kazanıp şampiyonluğunu ilan ederse, sezon başında tüm kupalara talip olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bir kupa dahi kazanamadan sezonu tamamlamış olacak.

Kartal'ın yerine Jose Mourinho

Durum böyle olunca İsmail Kartal'ın koltuğu da sallanmaya başladı.

Portekiz basınına dayandırılan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 yaşındaki teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı. Portekizli hoca daha önce, "İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir takımda çalışabilirim." demişti.

Mourinho, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor.

61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve sarı-lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.

Jose Mourinho kimdir?

José Mourinho, 26 Ocak 1963 tarihinde Setúbal, Portekiz'de dünyaya geldi.

İlk profesyonel sözleşmesini 1980 senesinde, henüz 17 yaşındayken ülkesinin önemli kulüplerinden Rio Ave ile imzaladı.

Pek başarılı bir futbolcu olduğu söylenemeyen Mourinho, 1982 senesinde Belenennes'e, 1983 senesinde Sesimbra'ya ve 1985 senesinde ise Coméercio'ya transfer oldu.

Futbolculuk hayatı boyunca toplam 13 gol bulabilen orta saha oyuncusu Mourinho, kariyerine teknik direktör olarak devam etmeye karar verdi ve 1987 senesinde futbolculuk kariyerini noktaladı.

Önce Sporting CP'de yardımcı antrenör oldu. Sonra Porto ve dünya devi Barcelona'da yardımcı antrenörlük yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine ise 2000 senesinde Benfica'yı çalıştırarak başladı.