Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe Kulübü, takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın çalıştıracağını açıkladı.

Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski hocası İsmail Kartal'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. 2014-15 sezonunda da sarı-lacivertli takımı çalıştıran Kartal, sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'ın takımı sezon sonuna kadar çalıştıracağını ve 2022-23 sezonu başında yeni teknik adamın açıklanacağını belirtti.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI