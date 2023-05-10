Fenerbahçe'de iki yıldızdan yönetime rest!

Giresunspor'la berabere kalan ve şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'de 1 yıllık kontratı olan Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili tartışmalar sürüyor. Öncesinde Portekizli Hoca ile devam etmek isteyen Başkan Ali Koç, bu düşüncesindeki ısrarından vazgeçti.

Jesus'tan memnun olmayan isimler var

Takımda Portekizli hocanın forma dağıtımından şikayetçi olan çok sayıda oyuncu var. Bu isimlerin başında da Sloven orta saha Miha Zajc geliyor.

Geçen sezonun yıldızı olan, bu sezon ise tercihlerde geri plana düşen Zajc'ın mukavelesi sezon sonunda tamamlanıyor. Sloven futbolcu, yeni sözleşmeyi henüz imzalamadı ve bunun da en büyük sebebi teknik patron Jorge Jesus olarak gösteriliyor.

Arda güler özel madde dolayısıyla oynuyor

Bu sezon takımın kilit oyuncularından biri olması beklenen Arda Güler ise son haftalarda düzenli şansı yakalamaya başladı. Sezonun büyük çoğunluğunda genç futbolcuya beklenen şansı vermeyen Jorge Jesus'un kredisi bu süreçte olumsuz saha sonuçlarının da etkisiyle epey tükendi.

"Devam etmek istemiyorlar"

Sports Digitale'in Fenerbahçe'ye yakın yorumcusu Murat Zorlu iki futbolcu için aldığı bilgiyi paylaştı. Zorlu, "Jesus devam ederse Zajc yok. Onu kesinlikle yönetime bildirmiş. Arda yok. Arda da Jesus kaldığı zaman kalmak istemiyor. Yani Arda gibi Zajc gibi isimleri kaybetmeyelim, Jesus'tan vazgeçelim. Arda 1128 dakika oynamış. Biliyorsun onun bin 500 dakikası var" ifadelerini kullandı.