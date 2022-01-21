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Fenerbahçe'de iki futbolcu Covid-19'a yakalandı

Fenerbahçe yaptığı açıklamada takımda iki futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de iki futbolcu Covid-19'a yakalandı.

Sarı lacivetli kulüpten yapılan açıklamada "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup, tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."denildi

Açıklamada futbolcuların isimleri paylaşılmadı.

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