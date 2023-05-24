Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için sürpriz iddia!

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique, yaptığı kritik hatalar sonrası gözden düşmüştü.

Başta Jorge Jesus olmak üzere tüm camiayı hayal kırıklığına uğratan Brezilyalı stoperin, başarısız performansına rağmen sarı-lacivertli kulüpte kalacağı iddia edildi.

Brezilya basınından SBT Rio'nun muhabiri Vene Casagrande'nin haberine göre; Gustavo Henrique Flamengo'ya dönmeyecek ve kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisini alacağı ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "dizinden sakatlanmaması" halinde 1.4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.

Sezon başında 1.4 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan kiralanan Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkarken, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.