Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zor kararı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde orta sahada hangi futbolculara yer vereceği merak konusu oldu.

Erol Bulut, derbi öncesi kadroda en zor tercihi orta sahada verecek. Bu bölgede Mesut Özil sakat. Ancak Gustavo, Ozan, Sosa, Mert Hakan ve İrfan Can forma bekliyor. Bu oyuncuların yanı sıra Pelkas’ın oynayacağı pozisyon da soru işareti. Eğer Erol Bulut, orta sahayı 3 oyuncuyla kurgularsa, Yunan futbolcu etkisiz kaldığı sol kanada geçmek zorunda kalabilir. Pelkas’ın sevdiği bölge olan forvet arkasında oynaması halinde ise 5 futbolcudan 2’si derbide 11’de şans bulacak. Gustavo, bu isimler arasında formaya en yakın olan oyuncu konumunda. Ozan ve İrfan Can da diğer adaylara oranla bir adım önde görünüyor.