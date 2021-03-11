Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi ve antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'de 3 maçtır kadro dışı olan Caner Erkin'le ilgili nihai karar verildi. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin affedildi ve bugünkü idmanda yer aldı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin takıma geri döndü.

Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erol Bulut'tan özür dilemişti.

Takımdan ayrı çalışan tecrübeli futbolcu için yönetimden karar geldi ve yönetim, Caner Erkin'i affetti.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRMİŞTİ

Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarının kadrosunda yer almayan milli futbolcu için Emre Belözoğlu'nundevreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenman yapmasına yönelik karar çıkmıştı ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek.

Bundan sonraki süreçte de hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına olası benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi.