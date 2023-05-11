Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus varsa biz yokuz!

Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ederken, Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını azalttı.

Zorlu maç sonrası 68 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertli ekip, kazanması durumunda lider Galatasaray ile olan puan farkını eşitleyecekti ancak bu fırsatı tepti ve puan farkı Galatasaray'ın da kazanması sonrası 5'e çıktı.

Seçim sonrası hafta içinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım kritik bir maça çıkacak ve bu maçta hedef 3 puan olacak.

Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve takımın başına kupa canavarı Jesus’u getiren sarı-lacivertli camiada moraller bozuk ve geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya gelerek puan kayıplarını masaya yatırdılar.

Başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile yola devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşadığı iddia edilmişti. Portekizli hocanın daha önce Brezilya ekibi Flamengo ile görüşmesi de gündem yaratmıştı.

F.bahçeli oyunculara izin yasağı

Sporx'in haberine göre, Türkiye'deki seçim sebebiyle bu hafta sonu lig maçları oynanmayacağından dolayı Jorge Jesus, oyunculara 3 günlük izin verdiği ve bazı oyuncuların yurt dışına çıkmak istediği ifade edilirken, Başkan Ali Koç tüm takıma hem yurt dışı hem de yurt içi çıkış yasağı getirdi. Sarı-lacivertli futbolcuların 3 günlük izin boyunca İstanbul dışına çıkamayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’de bunlar yaşanırken bir diğer kriz de bazı oyuncular ve Jorge Jesus arasında olduğu iddia edildi. Deneyimli hocanın adaletli bir şekilde forma dağıtmadığı eleştirileri yapılırken, tam 7 isim yönetime şikayetlerini bildirdi.

Arda Güler ve Zajc resti çekti

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe’de Arda Güler ve Miha Zajc, Jesus’un takımda kalması halinde önümüzdeki sezonda devam etmek istemediklerini yönetime bildirdiği iddia edildi.

“Fenerbahçe’de Jorge Jesus devam ederse Miha Zajc önümüzdeki sezon olmayacak. Oyuncu kararını kesinlikle yönetime bildirdi. Aynı şekilde Arda Güler de yok. Arda da Jesus kaldığı zaman kalmak istemiyor."

Arda Güler’in bu sezon başında çok fazla süre almaması eleştirilere sebep olurken, Portekizli Hoca son maçlarda genç yıldıza 11'de forma şansı vermeye başladı.

Zajc kalmak istemiyor

Geçen sezonun yıldız oyuncularından ve bu sezon ise geri plana düşen Zajc'ın sözleşmesi sona eriyor. Sloven oyuncu yeni sözleşme imzalama konusunda istekli değil.

Geçtiğimiz sezon ligde 32 maçta forma giyen Miha Zajc, 9 gol ve 2 asist katkısı yapmıştı. Bu sezon ise 20 maçta toplam 1000 dakika forma giyen deneyimli oyuncu 2 gol ve 3 asist katkısı yaptı. Zajc'ın güncel piyasa değeri 5,5 milyon Euro.

Daha önce Portekizli Hoca ile devam etmek isteyen Başkan Ali Koç, kötü sonuçların ardından Jesus hakkındaki ısrarından vazgeçtiği de iddialar arasında.

Emre Mor tepkili!

Bu sezon şans bulduğu hemen hemen her maçta etkili olan Emre Mor, sezonu kulübede geçirdiği için Jorge Jesus'a tepkili olan isimlerden. Yetenekli kanat oyuncusu da Jesus kalırsa ayrılmak istiyor.

Crespo'nun futbolu geriye gitti

Geçen sezon takıma katılan Miguel Crespo, oynadığı futbolla takımda büyük sürpriz yaratmıştı. Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon ise Jesus ile geriye gitti.

26 yaşındaki futbolcunun probleminin mental olduğu bunun da sebebinin Jesus olduğu ifade ediliyor.

Serdar Aziz formayı unuttu

Son yıllarda savunmanın değişilmez ismi olan Serdar Aziz, sezonun ikinci yarısında geri plana atıldı. Özellikle Samet Akaydın'ın gelmesi sonrası, Serdar Aziz adeta unutuldu. Serdar; Szalai, Samet, Luan Peres'in arkasında kaldı.

Alioski kalmak istemiyor

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski de bonservisinin alınmasını Jesus yüzünden istemiyor.

Serdar Dursun bonservisini istiyor

Geçen sezon 37 maçta 15 gol, 4 asist yapan Serdar Dursun bu sezon sadece 25 maçta 4 gol, 5 asist yapabildi.

1 yıl daha kontratı olan Serdar Dursun'un, Jesus'un devam etmesi halinde "Bonservisimi verin ayrılmak istiyorum" diyeceği öğrenildi.