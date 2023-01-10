Fenerbahçe'de büyü bozuldu!

Giresunspor, Trabzonspor ve Galatasaray yenilgilerinde kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe, rakip filelere sadece 1 gol bırakabildi, o gol de penaltıdan geldi. Sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcının formasyonları ve taktikleri artık rakipler tarafından çözüldü. Özellikle iki büyük maçta Trabzonspor ve Galatasaray’a gol atamadan yenilen, kalesinde 5 gol gören Jesus, rakip hocalar tarafından adeta saf dışı bırakıldı.

Okan Buruk: Analizlerimiz doğru çıktı

Trabzonspor’da Abdullah Avcı, Galatasaray’da da Okan Buruk aynı cümlelerle Jesus’u ve sistemini tarif etti. 2-0 kazandıkları maçın ardından galibiyeti tarif eden Abdullah Avcı, “Tam beklediğimiz, çalıştığımız gibi sahaya çıktı Fenerbahçe” demiş, bordo-mavili kulüp de hafta içi yapılan analiz çalışmasını yayınlamıştı. Galatasaray’da Okan Buruk da benzer ifadelerle, “Analizlerimiz doğru çıktı, Fenerbahçe analiz ettiğimiz gibi 3’li savunmayla çıktı, 3’lü savunmaya çalışmıştık” dedi.

Büyü bozuldu mu?

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’de taktik anlayışı rakipler tarafından ezberlendi. Portekizli hocanın ya 3’lü savunma oynatması ya da Arao’nun 6 numara olduğu 4-1-3-2 sistemi deşifre oldu. Son dönemde her rakip teknik adam Jorge Jesus’un bu sistemlerine çalışarak bunu açıklıkla dile getirmeye başladı.

Jesus büyük maçlarda kayıp

Bu sezon Fenerbahçe’de büyük maç sıkıntısı yaşanıyor. Jorge Jesus’un ezeli rakipleri Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray’a karşı 3 maçta sıfır çekmesi ve hiç gol atamaması ise taraftar için hayal kırıklığı oldu.