Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti!

Sezon başında Fenerbahçe’den Almanya Bundeliga ekibi Augsburg’a kiralık olarak transfer olan Mergim Berisha'nın geleceği belli oldu.

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre Augsburg, 300 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini satın aldı. Haberde, Alman ekibinin sarı lacivertli kulübe 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Augsburg'tan da ayrılacak

Berisha'nın Augsburg'ta da çok kalmayacağı belirtilirken, yaz transfer döneminde 15 ile 20 milyon Euro arasında bir bedelle Alman ekibinden de ayrılmasının kuvvetli ihtimal olduğu ifade edildi.