Fenerbahçe'de başkanlık seçimi başladı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

Oy verme işlemi 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Oy kullanacak üyeler en geç saat 17.00'de oy kullanacakları sandığın başında bulunmaları gerekiyor.

Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

Ali Koç yönetimi ibra edildi

Seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü. Ali Koç yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

Seçimin ikinci günü Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.