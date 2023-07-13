Fenerbahçe'de 4 oyuncu ile yollar ayrılıyor!

Kent, Dzeko, Djiku ve Szymanski'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de yabancı sayısı 17'ye ulaştı. Yabancı kaleci, stoper, 8 numara için arayışları devam eden yönetimin, listesindeki 3 yabancı futbolcuyu alabilmesi içinse, 6 kişi ile yollarını ayırması şart görünüyor.

4 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Geçen sezonu Genk'te kiralık geçiren Samatta'nın Yunan ekibi PAOK ile anlaşması bekleniyor. Tanzanyalı futbolcu, transfer görüşmelerini yapması için Rusya kampına götürülmedi.

Deneyimli oyuncunun sözleşmesinin seneye bitecek olmasına rağmen herhangi bir bonservis bedeli beklenmiyor, Fenerbahçe oyuncuyu bedavaya göndermeye hazır.

Kadroda olması beklenmeyen bir diğer isim ise Gustavo Henrique. Yetenekli oyuncunun menajerine takım bulması gerektiği söylendi.

Brezilyalı stoper, ülkesinden takım arıyor. Oyuncunun takımı Flamengo'ya Fenerbahçe bu sezon 1.4 milyon Euro ödeme yapmak zorunda kaldı ve bonservisini aldı.

Joao Pedro ve Szalai de gözden çıkarıldı

Brezilyalı santrfor ile taraftar arasında bağlar koptu. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle iyi bir sezon geçiremeyen Sambacı, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Yönetim, Umut Nayir'in transferinin ardından takımda 7 forvetin olmasından dolayı Pedro ile yollarını ayıracak. Deneyimli oyuncuya, Brezilya ve İtalya'dan talipler var. Pedro'dan 2-3 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor.

Macar stoper Szalai için ise ciddi teklifler var. En iyi bonservisi öneren kulüp Union Berlin oldu. 13 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus teklifi Fenerbahçe'ye iletildi.

Sarı-lacivertliler, bu rakamı kabul etti. Szalai ile Alman kulübü arasında maaş görüşmeleri sürüyor. Bu transferin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.