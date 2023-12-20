Batshuayi hat-trick yaptı, Fenerbahçe zorlu virajı kayıpsız geçti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, MondiHome Kayserispor'a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma konuk ekibin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 40. 50. ve 79. dakikada Michy Batshuayi'den gelirken, Kayserispor'un gollerini ise 45. dakikada Olivier Kemen, 56. dakikada Mame Thiam(P) ve 73. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

90. dakikada 2 kırmızı kart çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred ve Mert Hakan Yandaş maçın son anlarında kırmızı kart gördü. Fenerbahçe maçı 9 kişi tamamlarken kırmızı kart gören iki oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor ise Konyaspor deplasmanında puan arayacak.