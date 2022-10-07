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Fenerbahçe yüzümüzü güldürdü!

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşmaları oynandı. Sarı lacivertli ekip rakibine şans tanımazken diğer temsilcilerimiz puan kaybetti.

Temsilcilerimizin sonuçları şu şekilde;

Monaco 3 - 1 Trabzonspor

Sivasspor 3 - 4 Balkani

Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca

Rigas Skola 0 - 0 Başakşehir FK

3. hafta sonunda alınan sonuçlar neticesinde Fenerbahçe ve Başakşehir FK gruplarında 7 puanla lider durumda bulunuyor. Trabzonspor 3 puanla 3. sırada yer alırken, Sivasspor 4 puanla 2. sıradaki yerini koruyor.

Diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde;

Zürich 1 - 5 PSV Eindhoven

Arsenal 3 - 0 Bodo/Glimt

Rennes 2 - 1 Dynamo Kiev

HJK Helsinki 1 - 1 Ludogorets Razgrad

Roma 1 - 2 Real Betis

Malmö FF 0 - 1 Union Berlin

Sporting Braga 1 - 2 Union Saint-Gilloise

Omonia Nicosia 2 - 3 Manchester United

FC Sheriff 0 - 2 Real Sociedad

Sturm Graz 0 - 0 Lazio

Midtjylland 2 - 2 Feyenoord

Olympiakos 0 - 3 Karabağ

Freiburg 2 - 0 Nantes

Kızılyıldız 4 - 1 Ferencvaros

Hearts 0 - 3 Fiorentina

Silkeborg IF 5 - 0 FCSB

Anderlecht 0 - 1 West Ham United

Lech Poznan 0 - 0 Hapoel Beer Sheva

Villarreal 5 - 0 Austria Wien

Slovacko 0 - 1 Nice

Köln 0 - 1 FK Partizan

Dnipro 2 - 2 Vaduz

AZ Alkmaar 3 - 2 Apollon Limassol 

Molde 3 - 0 Shamrock Rovers

Gent 0 - 1 Djurgarden

Slavia Prag 0 - 1 CFR Cluj

Pyunik 2 - 0 Zalgiris Vilnius

Basel 0 - 2 Slovan Bratislava

 

 

 

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