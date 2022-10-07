Fenerbahçe yüzümüzü güldürdü!
Dün akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşmaları oynandı. Sarı lacivertli ekip rakibine şans tanımazken diğer temsilcilerimiz puan kaybetti.
Temsilcilerimizin sonuçları şu şekilde;
Monaco 3 - 1 Trabzonspor
Sivasspor 3 - 4 Balkani
Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca
Rigas Skola 0 - 0 Başakşehir FK
3. hafta sonunda alınan sonuçlar neticesinde Fenerbahçe ve Başakşehir FK gruplarında 7 puanla lider durumda bulunuyor. Trabzonspor 3 puanla 3. sırada yer alırken, Sivasspor 4 puanla 2. sıradaki yerini koruyor.
Diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde;
Zürich 1 - 5 PSV Eindhoven
Arsenal 3 - 0 Bodo/Glimt
Rennes 2 - 1 Dynamo Kiev
HJK Helsinki 1 - 1 Ludogorets Razgrad
Roma 1 - 2 Real Betis
Malmö FF 0 - 1 Union Berlin
Sporting Braga 1 - 2 Union Saint-Gilloise
Omonia Nicosia 2 - 3 Manchester United
FC Sheriff 0 - 2 Real Sociedad
Sturm Graz 0 - 0 Lazio
Midtjylland 2 - 2 Feyenoord
Olympiakos 0 - 3 Karabağ
Freiburg 2 - 0 Nantes
Kızılyıldız 4 - 1 Ferencvaros
Hearts 0 - 3 Fiorentina
Silkeborg IF 5 - 0 FCSB
Anderlecht 0 - 1 West Ham United
Lech Poznan 0 - 0 Hapoel Beer Sheva
Villarreal 5 - 0 Austria Wien
Slovacko 0 - 1 Nice
Köln 0 - 1 FK Partizan
Dnipro 2 - 2 Vaduz
AZ Alkmaar 3 - 2 Apollon Limassol
Molde 3 - 0 Shamrock Rovers
Gent 0 - 1 Djurgarden
Slavia Prag 0 - 1 CFR Cluj
Pyunik 2 - 0 Zalgiris Vilnius
Basel 0 - 2 Slovan Bratislava
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