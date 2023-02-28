Fenerbahçe yıldız oyuncuya teklifini sundu!

Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Ante Rebic'i kadrosuna katmayı çok istiyor. Kulüp yetkilileri İtalyan ekibine 29 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Milan'dan gelecek yanıta göre bir yol haritası belirlenecek. İtalyan devinin, Hırvat kanatın transferi için fazla zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

Piyasa değeri 13 milyon euro

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Rebic'in, Milan ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Rebic bu sezon Milan'da 20 maça çıktı. Rebic bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Ayrıca 2 asist kaydetti. Başarılı isim, kariyerinde E.Frankfurt, Fiorentina, Verona, Leipzig, Split, Vinjani ve Imotski gibi takımlarda forma giydi.