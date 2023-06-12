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Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeri ile görüşecek!

Kadrosuna kalitesinden şüphe duyulmayacak bir golcü takviyesinde bulunmak isteyen Fenerbahçe, bu akşam yıldız futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile İstanbul'da görüşme yapacak.

Boşnak golcü Edin Dzeko'nun şartlarını görüşmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Menajer Lucci, çalıştığı oyunculardan bazılarını da bu sunumda Fenerbahçe'ye önerecek.

Fenerbahçe, Inter'le sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan dünyaca ünlü İtalyan menajer Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etti.

Dzeko için nabız yoklanacak

İtalyan menajer Alessandro Lucci'yle bu akşam görüşecek sarı-lacivertli yönetim, Dzeko için de resmi teklifini yapacak. Lucci, aynı zamanda Adana Demirspor'la sözleşmesi biten teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajerliğini yapıyor.

İtalyan menajerle danışmanlığını yaptığı diğer isimlerle ilgili de fikir alışverişinde bulunulacak. Lucci'nin oyuncu havuzunda Dejan Kulusevski, Filip Kostic, Moise Kean, Luis Muirel, Davide Zappacosta, Leonardo Bonucci, Marko Pjaca gibi önemli isimler bulunuyor.

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