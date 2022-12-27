Fenerbahçe yeniden lider!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Atakaş Hatayspor'u Kadıköy'de ağırlarken ilk devrede ortaya koyduğu oyun ve istatistiklerle birçok ilki başardı.

Ligin en golcü takımı olan sarı lacivertliler, Hatayspor karşısında golleri peş peşe bulurken ağları sarsan isimler forvetler King ve Batshuayi oldu.

20. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golü kaydetti. Rossi'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan King, iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

26. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kenardan topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine kadar gelerek Rossi'ye verdiği topu bu oyuncu bekletmeden Batshuayi'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

86. dakikada Hatayspor'un defansta yaptığı pas hatasında araya giren Serdar Dursun, kaleci Erce'yi de geçerek topu filelere yolladı: 3-0

90+4'te Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Arao yükseldi, ondan seken topa kale önünde Gustavo Henrique sert vurdu, direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 4-0

3-0'lık galibiyetin ardından puanını 32 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliği Galatasaray'dan aldı. Hatayspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.