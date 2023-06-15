Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, geçen Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.
İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.
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