Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini yaptı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezonda Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığı için alternatifini belirledi.

Fenerbahçe, Ocak ayında Galatasaray'ın da gündemine gelen Levent Mercan'ın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

2 milyon Euro artı bonus

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul temsilcisine 2 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus ödemesi yapması planlanıyor.

23 yaşındaki sol bek, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ile 4 asist yaptı.

Oyuncunun ismi, ara transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.