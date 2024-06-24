Fenerbahçe yeni formalarını tanıttı!

Her karenin tek tek elle çizildiği cel animasyon tekniğiyle hazırlanan filmde Fenerbahçe’nin farklı dönemleri, o yılların ruhunu yansıtan farklı sanat akımları ve stillerle resmediliyor. Sketch illüstrasyon, sulu boya, empresyonizm, pop-art, retro futurism, postmodern art, synthwave, motion graphic ve contemporary realism gibi stil ve akımları aynı potada eriten film, hem görsellik hem de hikâye anlamında retrospektif bir yapı sunuyor.

Taraftarları Fenerbahçe tarihi içinde duygusal bir yolculuğa çıkaran animasyon filmde, Galip Kulaksızoğlu, Zeki Rıza Sporel, Cihat Arman, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Cemil Turan, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman, Oğuz Aydın, Tony Schumacher, Todor Veselinovic, Jay-Jay Okocha, Alex De Souza, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Deivid De Souza, Semih Şentürk, Diego Lugano, Volkan Demirel, Pierre Van Hooijdonk, Stephen Appiah ve sürpriz bir isim olarak Jose Mourinho çizimlerine yer veriliyor.