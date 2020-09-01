FB, Vedat için Lazio ile 20 milyon euro'ya anlaştı

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden Vedat Muriqi pazarlıklarının sona erdiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre sarı-lacivertliler, bonuslarla 20 milyon euro karşılığında Lazio ile anlaşmaya vardı.

Kosovalı golcünün de 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.8 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Rizespor'dan 3.5 milyon euro'ya transfer edilen golcü oyuncu için elde edilecek transfer karının yüzde 15'i de Karadeniz ekibine verilecek.

MURIQI'NİN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.