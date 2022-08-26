Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan kura çekiminde belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye’den Fenerbahçe ve Trabzonspor yer aldı.
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Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek.
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Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleti.
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