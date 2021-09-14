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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahaya çıkacak olan temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray'ın Lazio ile karşılaşacağı mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi David Smajc olacak.

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'a konuk olacağı maçta ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Daniele Chiffi olacak.

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