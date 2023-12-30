Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!
Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönen Galatasaray ile Fenerbahçe kafilesini çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası iki takımda yurda döndü.
Galatasaray kafilesi yurda döndü
Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından yurda dönüş yaptı.
Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 01.30'da havalanırken İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Fenerbahçe kafilesi de İstanbul'da
Sarı-lacivertlileri Riyad'dan Türkiye'ye taşıyan uçak saat 01.45'te havalandı. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
İki takım kafilesi de birçok farklı takımın taraftar grupları tarafından coşkulu şekilde karşılandı.
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