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Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönen Galatasaray ile Fenerbahçe kafilesini çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası iki takımda yurda döndü.

Galatasaray kafilesi yurda döndü

Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından yurda dönüş yaptı. 

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 01.30'da havalanırken İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 

Fenerbahçe kafilesi de İstanbul'da

Sarı-lacivertlileri Riyad'dan Türkiye'ye taşıyan uçak saat 01.45'te havalandı. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. 

İki takım kafilesi de birçok farklı takımın taraftar grupları tarafından coşkulu şekilde karşılandı. 

 

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