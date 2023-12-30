Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası iki takımda yurda döndü.

Galatasaray kafilesi yurda döndü

Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından yurda dönüş yaptı.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 01.30'da havalanırken İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe kafilesi de İstanbul'da

Sarı-lacivertlileri Riyad'dan Türkiye'ye taşıyan uçak saat 01.45'te havalandı. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

İki takım kafilesi de birçok farklı takımın taraftar grupları tarafından coşkulu şekilde karşılandı.