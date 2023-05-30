Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız oyuncu için karşı karşıya!

Ligde son haftalara girilirken, şampiyonluğun iki adayı Fenerbahçe ile Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Ancak iki ezeli rakip, geçmiş dönemde olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya geldi.

O isim ise Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür.

İtalyan basını, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın 24 yaşındaki sağ bek için Serie A temsilcisine teklifte bulunduğunu duyurdu..

Bu rekabet Sassuolo'ya yarar

Türk sağ bek, 2019-20'den bu yana Sassuolo için oynuyor ama bu sezon istediği gibi görev yapamadı. Buna rağmen Türk futbolunun iki büyük kulübü onu almak için yarışa tutundu. Sassuolo'da istediği şansı bulamayan Mert Müldür'ün iki kulüpten birine transfer olması muhtemel.

Çünkü sözleşmesi gelecek sezon bitecek ve Sassuolo oyuncudan para kazanmayı amaçlıyor. İtalyanlar, iki kulübün bu transfer yarışından Sassuolo'nun kazançlı çıkacağının da altını çizdi. Sacha Boey'i satmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Mert'i Fransız yıldızın yerine, F.Bahçe de Osayi'nin yerine düşünüyor.