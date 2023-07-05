Fenerbahçe ve Cimbom yıldız oyuncu için kapışıyor!

Relevo'da yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için karşı karşıya geldi.

Villarreal ve Spartak Moskova da devrede

Stoper oyuncusu Pau Torres'i Aston Villa'ya göndermeye hazırlanan İspanya La Liga ekibi Villarreal'in de transfer için masada olduğu aktarılırken, Spartak Moskova'nın da oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

Tottenham'ın oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli beklediğinin altı çizilirken, gelecek günlerde bu transfer hakkında önemli gelişmeler yaşanabileceği paylaşıldı.

2017/18 sezonunun başında Ajax'tan Tottenham'a 42 milyon Euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki stoper oyuncusu, İngiliz ekibi ile 205 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol ve 1 asist ile oynadı.