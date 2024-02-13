Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği; Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Ankaragücü, Fenerbahçe, Kayserispor ve Beşiktaş'ı çeşitli gerekçelerle disipline verdi.

Fenerbahçe Kulübü görevlilerinden Mario Branco, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.

Murat Sancak disipline sevk edildi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; hakaret, tehdit, sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun da tedbirli olarak disipline sevk edildiği açıklandı.