Fenerbahçe uzatmalarda güldü!

Taraftarı önünde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe , Süper Lig'de 18. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Fenerbahçe deplasmanda kazanarak moral bulmak ve derbi hezimetini unutturmak istiyordu. Erol Bulut'un öğrencileri de sahasında 7 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi planlıyordu.

Hatayı affetmedi

8. dakikada kaleci Günay Güvenç ile stoper Ertuğrul Ersoy'un anlaşmazlığı sonucunda Enner Valencia topu boş kaleye göndererek kariyerinin en rahat gollerinden birini attı. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti, ev sahibi ekip de beraberlik için bastırdı. Kırmızı-Siyahlılar'ın ataklarında kaleci Altay'a gole izin vermezken, 45+2'de Michy Batshuayi ağları havalandırdı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk devre 1-0 sona erdi.

Sagal atıldı, Fenerbahçe bastırdı

İkinci yarı hızlı başladı. 55'te Stelios Kitsiou yay üzerinden yerden sert vurdu ve maça dengeyi getirdi. 70'te Angelo Sagal çift sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Kalan dakikalarda Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibinin üzerine gitti. Aranılan gol 90+2'de geldi! Rossi sağ kanattan getirdi, Valencia ceza alanında vurdu ve Sarı-Lacivertliler'i adeta ipten aldı, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Gaziantep'te hasret sürüyor

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38 yaptı ve zirveyle 4 puanlık farkını korudu. Gaziantep ise puanını 19 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 8 maça çıktı.