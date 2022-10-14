Fenerbahçe, UEFA sıralamasında uçuyor!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Son olarak dün akşam AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ve penaltıdan Batshuayi kaydetti. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Kanarya averajla liderliğini sürdürdü. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, grup liderliği için Rennes ile mücadele verecek.

Fenerbahçe grupta namağlup!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birlikte yer aldığı Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile oynadığı 4 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler, Rennes deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe bu süreçte Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0 ve 1-2'lik skorlarla devirdi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin ön elemelerinde oynadığı 4 maçta da mağlup olmadı.

Grubun en golcü takımı

Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvana sahip oldu.

UEFA sıralamasında büyük tırmanış

Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlar UEFA kulüpler sıralamasına da yansıdı. Avrupa'da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan sarı-lacivertliler sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi.