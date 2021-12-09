Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne beraberlikle veda etti

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım, 29. dakikada Djibril Sow'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 42. dakikada Mergim Berisha'nın fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci devrede iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fenerbahçe, bu turda Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 2008-2009'dan bu yana grup aşamasında en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 2 puanla son sırada tamamlamıştı.

- Eintracht Frankfurt, grup lideri olarak son 16 turunda

D Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Almanya temsilcisi, adını direkt son 16 turuna yazdırdı.

Son maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1-0 yenilen Olympiakos ise D Grubu'nu 9 puanla 2. sırada bitirdi. Yunanistan ekibi, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.

Royal Antwerp ise hanesine yazdırdığı 5 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti.

- Sahasında 3 maçı da kazanamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda iç sahada çıktığı 3 müsabakayı da kazanamadı.

Royal Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise mağlup oldu.

- Berisha, gol sayısını 4'e çıkardı

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 15. maçına çıkan Alman futbolcu, 4. golünü kaydetti.

Ligde Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor müsabakalarında ağları sarsan Berisha, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp'e karşı gol sevinci yaşamıştı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.