Fenerbahçe tutkusu boşanma noktasına getirdi

ATV'nin ekran klasiği 'Esra Erol'da' programına katılan Fenerbahçe sevdalısı Şaban Duran sosyal medyanın gündemine düştü.

Fenerbahçe tutkusu nedeniyle 18 Ocak'ta eşi Burcu Elmas tarafından terk edilen Duran, programa katılarak Esra Erol'dan yardım istedi.

Sarı- lacivertli renklere olan tutkusu nedeniyle yuvasını dağıtma noktasına gelen Duran'ın yardımına Esra Erol koştu. Erol, Burcu Elmas'ı yayına bağlayarak yaşadığı sıkıntıları sordu.

Kocasının, Fenerbahçe tutkusu yüzünden ailesini ihmal ettiğini vurgulayan Elmas, "Ona 'Fenerbahçe mi? Ben mi?' diye sordum. Fenerbahçe'yi tercih etti" dedi.

Fenerbahçe tutkusunun "gözünü kör ettiğini" belirten Duran, "Hayatımda her zaman Fenerbahçe ön plandaydı, şimdi yemin ediyorum Burcu ve çocuklarım ön planda olacak. Fenerbahçe en son gelecek" diyerek eşinden özür diledi.

Şaban, eşini çok sevdiğini belirterek, "Fener dedim. Fener hiç ölmez dedim. 'Fakat sen bir gün ölüp gidersin gülüm' dedim. Kusura bakma gülüm" dedi. Şaban'ın bu sözleri stüdyoda kahkalarla karşılanırken, Fenerbahçe sevgisi yüzünden yaptıkları sosyal medyanın gündemine düştü.