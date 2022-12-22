Fenerbahçe Tudor'un oyuncusunu istiyor!

Fenerbahçe , Marsilya’nın 19 yaşındaki savunmacısını da kiralamaya çalışıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre iki kulüp, genç yıldız konusunda anlaşmaya çok yakın. Genç oyuncu gelirse, 21 yaş altı kontenjanında yer alacak.

Hem stoperde hem sol bekte oynayabiliyor

Isaak Toure, Fransız futbolunun oyuncu fabrikalarından Le Havre altyapısından yetişti. Marsilya, 19 yaşındaki stoper için sezon başında 5.5 milyon Euro bonservis ödedi. Ancak teknik direktör Tudor, genç futbolcuya bu sezon fazla şans vermedi. Toure, ligde sadece 5 maçta 65 dakika süre alabildi. 19 yaşındaki stoper, 2.06 m.’lik boyuyla dikkat çekiyor. Isaak Toure, uzun boyuna rağmen son derece atletik. Solak olan genç yetenek, sol bek olarak da görev yapabiliyor.

Fransa U19'da oynuyor

Başaılı oyuncu, Fransa U19 Milli Takımı’nın formasını giyiyor. Toure, geçtiğimiz yaz düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkan Fransa’nın savunmadaki en önemli isimlerinden biriydi.

19 yaşındaki stoper, U19 Milli Takımı’nda, Angers’li Ousmane Camara’nın ardından ikinci kaptan konumunda. Isaak Toure’nin menajerlik şirketi olan ND Management, aynı zamanda bir dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen Yassine Benzia ve Simone Falette’in temsilciliğini de yapıyor.