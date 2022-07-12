Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." ifadeleri kullanıldı.