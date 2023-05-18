Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe şampiyonluk umudunu korumak istiyor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

Trabzonspor'da hedef yeni seriye başlamak

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren Trabzonspor, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Eksikler

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Anastasios Bakasetas da cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.