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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

BB Erzurumspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçını Alper Ulusoy ve Başakşehir - Antalyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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