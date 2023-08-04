Fenerbahçe Tottenham'ın yıldızını istiyor!

Son alarak Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini duyuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe merkez orta saha için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sarı-lacivertli kurmayların Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Tottenham'ın Brighton'dan 29 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Bissouma merkez orta saha dışında ön libero mevkinde de forma giyebiliyor. Oyuncunun menajeri ile de iletişime geçildiği ve Malili orta sahanın Sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe, hem kiralama hem de satın alma opsiyon şartları için Tottenham kulübü ile pazarlık halinde.