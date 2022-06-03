Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un imza töreni

Jorge Jesus için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi.

Başkan Ali Koç, "Sezonu bir kez daha istediğimiz noktada bitiremedik. Son haftaların lideri olsak da İsmail hocayla yaşadıklarımız ve sezonu ikinci bitirmemize rağmen hedeflerimizden uzak kaldık. İsmail hocaya teşekkür ediyorum ama asıl teşekkürü yarın kongre önünde hep beraber yapacağız." dedi.

- Jesus'la ilk görüşme Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra

Jesus ile ilk görüşmenin Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra gerçekleştiğini, o aşamada hocanın futbol dahi konuşmak istemediğini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Diğer alternatif hocamızla görüşmemiz de her geçen gün daha meyve verir duruma geliyordu. Ama işte bu futbol, yollar bazen değişebiliyor. Nisan ayı itibariyle Jesus'la görüşmelerimiz daha da sıklaştı, arttı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle eski yöneticimiz Emrecan'ın da katkıları olmuştur. Kendisi sık sık Portekiz'e gidip geliyor, oğluyla ilişkileri daha da ilerliyor, biz gidiyoruz geliyoruz ve mayıs ayı başlarına doğru daha soyutlaşmaya başladı. Meğer hocamız Slavia Prag maçından itibaren takımın tüm maçlarını incelemeye, değerlendirmeye başlıyor. Çok sonra haberimiz oldu. Sonuçta kimyamız uyuşuyor. Hocamızın Fenerbahçe'ye ilgisi, takımın belli süredir şampiyon olamaması, tekrar tarih yazma tutkusu hocamızı çok çok daha çekiyor. Neticede bugün itibariyle dünya çapında veya bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirmenin mutluluğunu, sevincini, güvenini ve geleceğe dair sunduğu umut, ışık her şeyi bir yere koyduğumuz zaman, bugün burada sizlerin karşısında olmaktan, yönetimim, şahsım adına memnunuz."

- "Çok fazla talibi vardı"

Fenerbahçe'nin sadece futbolda değil her branşta mutlu sona ulaşacak kapasiteye sahip olduğunu, hocanın başarılı geçmişinin belli olduğunu kaydeden Koç, "Ama en önemlisi 2 puan averaj üstünde olması. Hocamız bizim beklentimizi, hedeflerimizi, şanlı camiamızı biraz tanıması, her şeyi kolaylaştırdı. Çünkü çok fazla talibi vardı, o da kendine has üslubuyla, bize hiç renk vermeden, önündeki fırsatları inceledikten sonra bizlerle olmaya, bizim ülkenin 100. yılında Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmaya karar verdi. Hocamız stadı, kulübümüzü gezdi, Samandıra'ya gitti, orada bir kaç saat zaman harcadı, çok enteresan geri bildirimleri oldu. En önemlisi, Fenerbahçe imkanlarının çok iyi kulüp imkanlarından daha iyi seviyede olduğunu söylemesi." diye konuştu.

Hocanın gözlemlediği şeylerle ilgili pek çok konuda ev ödevi verdiğini ve onların çoğunu ayın 13'üne kadar tamamlamayı arzu ettiklerini aktaran Koç, "Hocamız bir yıl anlaşmak istedi, sebebi gittiği her yerde bir yılla başlaması. Hocamızın şampiyonluk yaşadığı zaman, buraya bağlılığı, hisleri çok daha güçlenecektir. Sonra her gün bir kaç saat toplantı yaptık, önümüzdeki yılın planlamasına dair." ifadesini kullandı.

- "Esas coşkuyu sahada alacağımızdan hiç şüphem yok"

Jesus'un eksik bölgeleri ve bu eksik bölgelere en az beşer alternatif istediğini belirten Koç, bu alternatifleri kulübün içinde bulunduğu finansal durumu bilerek istediğini, gerçekçi ulaşabilir isimler istediğini, bunların hiçbirisinin basınla paylaşılmadığını ve yazılan isimlerin bir tanesinin dahi doğru olmadığını söyledi.

Taraftara da seslenerek sosyal medya üzerinden yaptıkları müthiş organizasyon için teşekkür eden Koç, imzayı taraftarın önünde atmak istediklerini ancak şans getirmeyeceğini düşünüp bundan vazgeçtiklerine de işaret etti. Hocanın ilk idmanı taraftarın önünde yapmak istediğini söylediğini de anlatan Koç, "Şov seviyesinde etkinlik yapabilirdik ama gelirken de giderken de mümkün olan en basit şekilde, taraftarı yormayacak, polisleri meşgul etmeyecek bir şekilde yapmaya karar verdik. Esas coşkuyu sahada alacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

- "Jesus ikinci yarı en sık oynayan oyuncuların takımda tutulmasını istedi"

Ali Koç, Jesus'un ikinci yarı en sık oynayan oyuncuların takımda tutulmasını istediğini ve takım kadrosunu güçlendirmek için 3-4 yeni transferin gerekli olduğunu söylemesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Kim, Crespo, Rossi hepsine ilgi yüksek. Rossi'yi ve Crespoyu alırken 'nereden buldunuz' demişlerdi. Crespo da Rossi de kendini gösterdi. Kim Min-jae de Pereira'nın bize tavsiyesidir. Kim Min-jae'yi tutmak zor. O da talihsiz bir sakatlık yaşadı ameliyat oldu hafif koşmaya başladı. İnşallah kampa yetişecek. Tutmak için elimizden geleni yapacağız, dünya çapında oyuncu. Bu tarz oyuncular fazla yok. Sadece futbol değil karakter olarak da tam savaşçı biri. Gelen teklifler var bu teklifleri inşallah değerlendirmek durumunda kalmayız." ifadelerini kullandı.

- "Hakikaten bizim ayıbımızdır"

Finansal Fair Play konusunda iyi bir noktada olduklarını, temasta bulunduklarını, bu sene geçmiş yıllara nazaran manevra alanlarının çok daha geniş olacağını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Harcama limitlerine gelince; bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonunun bıraktığı iklim var. Hem ekonomik hem de bir şehir odağında dizayn edilen bir futbol yapısından bahsediyoruz. Koskoca 84 milyon kişinin yaşadığı ülkede TFF seçimleri için bir aday var. Bulamıyorsak hakikaten bizim ayıbımızdır. Ama ekonomik açıdan baktığımız zaman harcama limitleri lisans kurulunda olmak istemezdim. Nasıl hesaplayacaklar? Enflasyon, TL'nin durumu, yayıncının daha belirlenmemesi gibi konulardan dolayı onlar nasıl hesaplayacak bilmiyorum. 13 Haziran'da sezonu açacağız. Yabancı sayısının ne olacağını bilemiyoruz. Harcama limitinin ne olacağın bilmiyorum ve transfer planlamaları yapmak zorundayım. O yüzden 'sevgi limit tanımaz' sloganındaki gibi elimizden geleni yapacağız, onlar rakamları, kuralları belirleyecekler. Hakikaten sizlerin hop oturup hop kalkıyor olması lazım. İçinde bulunduğumuz durum zaten iyi değildi. Bugün geldiği nokta itibarıyla daha kötü durumda. Hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz."

Ali Koç, Jesus'un yurt dışı kampı istemediğini, kamp dönemini Samandıra ve Topuk Yaylası'nda tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Jesus için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin de katıldığı imza töreninde konuşan Jesus, sözlerine Türkçe, "Hazır mısınız?" diyerek başladı.

- "Maddi sebeplerden gelmedim"

Fenerbahçe'de olmasının kendisi için büyük gurur olduğunu anlatan Jesus, şöyle konuştu:

"Ben Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buradaki beklentileri biliyordum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni gerçekten çok isteyip ikna etmesi. Taraftarın beni ne kadar çok istediğini göstermesi. Oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını taraftar istila etti. Ben de 'beni çok isteyen kulüpte olmalıyım' dedim. Maddi sebeplerden gelmedim. Ben büyük takımda çalışmak istiyordum. Taraftarların tutkulu şekilde takımına bağlı olduğu bir kulüpte olmak istiyordum. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına benziyor. Bende işime tutkuyla bağlıyım. Fenerbahçe bana bu şartları sundu ve ben ve ekibimde bütün takım çalıştırmak için buradayız. Umarım mutlu olur, beklentileri karşılayabilirim. Ben kendi ekibime güveniyorum. Futbolcuların, teknik ekibin çok iyi olabilmesi için en iyi imkanlara sahibiz. Burada şampiyon olmak istiyoruz."

Fenerbahçe'nin 9 yıl önce Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili soru üzerine, "Üzerinden 9 yıl geçti. Gerçekten bizim için zorlu bir yarı finaldi. O seneki Fenerbahçe takımı çok kuvvetliydi. Burada oynadığımız maç hiç kolay olmadı. Futbolda biraz şans da lazım, o turda şans bizim lehimize oldu. O yarı final maçları benim hafızamda yer ediyor. O maçların sonunda finale çıktık. Bu bizim ikinci finale çıkışımızdı." ifadesini kullandı.

- "Kendisiyle ilgili (Mesut Özil) alınan karara aynı şekilde devam edeceğim"

Bir soru üzerine takım çalıştırırken tek bir sisteminin olmadığını kaydeden Jesus, "Her hocanın A ve B planı olması lazım. Sistem çok önemli ama başka önemli şeyler de var. En önemli şey sistem olsa da başka faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Sizim elinizdeki oyuncular için elinizdeki sistemi değerlendirmeniz önemli." diye konuştu.

Jesus, 2 aydan fazla bir süredir Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini, takımdaki herkesi bireysel anlamda çok iyi bulduğunu da vurgulayarak, "Min-jae Avrupa'daki takımların isteyeceği bir oyuncu. Arda Güler genç ve yetenekli. Ama gelişecek ve iyi olacak. Takımımıza Arda'nın yardım edeceğinden hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması kararını da değerlendiren Jesus, "Hocalar ve oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar sizin bugünkü referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım." dedi.

- "Kadro devrimi yapmayacağız, denge sağlayacağız"

Takımın içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu ve alacağı bazı oyuncuların, Crespo gibi Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabileceğini de aktaran Jesus, "Futbolda istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Önemli olan kaliteyi arttırmak. Kadro devrimi yapmayacağız, denge sağlayacağız. 4-5 oyuncu alacağız. Gerçekten kadro planlaması hakkında çok fazla toplantı yaptık. Maddi şartlar imkanında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımdaki gerekli gözlemleri yaptıklarını kaydeden Jesus, şöyle devam etti:

"Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Bu transfer döneminde takıma ofansif anlamda üreticilik katacak oyuncular katacağız. Futbolda kolektif oyunu bireysel oyunla birleştirmeniz gerekiyor. Yetenekli oyuncunun sahaya yeteneğini yansıtması lazım. Biz ön bölgede çözüm olabilecek, şov kısmını yansıtacak oyunculara odaklanacağız. Fenerbahçe'nin sahip olduğu şartlar en üst seviyede. Ben de şanslıyım ki hep büyük takımlarla çalıştım, bu kıyası yapabiliyorum. Hocaların kötü sonuç almak için bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar için her alana sahibiz. Portekiz dışı her takımda 1 yıllık kontrat yaparım. İlk yıl adaptasyon süresidir, hem kulüp hem başkan hem antrenör için. Benim için önemli olan şey sportif kısmı. 1 yıl sonra işler yolunda giderse kontratı yenileriz. Bu yeni bir durum değil."

Hakemlerle ilgili görüşleri sorulan Jesus, "Hakemler, aslında bu tutkulu taraftarların olduğu her ülkede geçerli problem. Tutku görüşleri etkileyebiliyor. Ben Türkiye'de çok kaliteli hakemler olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman sonuç istemediğimiz gibi olduğunda onlara suç atmamak gerekiyor. Ben hakemlere inanıyorum, bunu gerekçe olarak göstermem. Benim için Türkiye liginde 15 yıldır yabancı hocaların şampiyon olamaması kırmak istediğim bir durum." ifadesini kullandı.

- "Yaklaşık 6-7 hazırlık maçı oynayacağız"

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin sezon hazırlıklarıyla ilgili soruya karşılık, içinde bulunulan durumum hiçbir takım için kolay olmadığı, oyuncuların milli takımlarla maç yaptığı ve ilk maç öncesi önlerinde 5 haftalık bir süre bulunduğuna işaret ederek, "Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçımız ve bizim için çok önemli olacak. O maçlar zorlu oluyor. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. 18-19 Temmuz'da, ne zaman oynayacaksak, en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Mevcut kadrodaki en iyi oyuncularımızı tutmayı becerebilirsek avantaj olacaktır. Biz hazırlık döneminde hem antrenmanlar hem de maç yapmak istiyoruz. İlk hafta pek fazla sayılmaz, milli takımda olacak oyuncular olacak. Yaklaşık olarak 6-7 hazırlık maçı oynayacağız." diye konuştu.

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex'in takımda büyük bir tarihi ve geçmişi olduğunu söyleyen Jesus, "O bu kulüp için bir idol. Ben de Brezilya'da çalıştım. Alex arkadaşlarımdan biri, gelmeden önce konuştum. Alex'in burada bırakmış olduğu iz çok önemli. Her zaman efsaneleri hatırlamamız gerekiyor." değerlendirmesi yaptı.

İsmail Kartal ile konuşma fırsatı olmadığını ve onun ligi başarılı bir şekilde tamamladığı bilgisini veren Jesus, "Büyük takımlar her zaman sezonu kupayla kapatmak ister. Kendisi bir fark yarattı. Bizim yapmamız gereken şey kaldığı yerden devam edip kupalar kazanmak." dedi.

Konuşmaların ardından Ali Koç ve Jorge Jesus, resmi sözleşmeyi imzaladı.