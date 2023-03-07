Fenerbahçe taraftarından bölgeye 1000 konteyner!

Fenerbahçe taraftarı deprem bölgesine 1000 konteyner göndermek amacıyla para topladı. Ali Koçk onu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Koç, "Fenerbahçe ailesiyle birlikte 1000 konteyner bağışlamak üzere para topladık. Sponsorlarımız toplamda 328 konteyner bağışladı. Derneklerimiz ise 206 konteyner bağışında bulundu.

Kısacası Fenerbahçe ailesi olarak, şu ana kadar geldiğimiz nokta 100 milyon TL. Henüz yeni başladık." ifadelerinde bulundu.