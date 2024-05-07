Büyük derbide deplasman seyircisi kararı!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi ile ilgili deplasman tribünü kararı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbide, sarı-lacivertli taraftarlar da deplasman tribününde yer alabilecek.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında 2400 rakip seyircinin alınmasına karar verdi.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
"İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.
Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."
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