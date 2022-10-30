Fenerbahçe yoluna tam gaz devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Sarı Lacivertliler karşılaşmayı 5-2'lik skorla kazandı.

7 maçtır kaybetmeyen, 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe’de Batshuayi, yaptığı hat-trickle galibiyette başrol oynadı. Dier goller ise İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'dan geldi.

Fenerbahçe bu sonucun ardından ligdeki liderliğini sürdürdü.

Maç sonucu #ISTvFB



🔹Fenerbahçe tam gaz! 3 puanı 5 golle aldı! pic.twitter.com/kJmzFenzBR — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2022

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ekrem Kan, Erdinç Sezertam

İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Ebert), Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 66 Lincoln Henrique), Arao, Zajc (Dk. 75 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 İsmail Yüksek), Emre Mor (Dk. 66 Samuel-Osayi), Pedro (Dk. 66 Valencia), Batshuayi

Goller: Dk. 18 (penaltıdan), 50 ve 88 Batshuayi, Dk. 36 İrfan Can Kahveci, Dk. 86 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 48 ve 67 Topalli (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 77 Ebert (İstanbulspor)