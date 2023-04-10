Fenerbahçe takibi sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe takımları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadele 2-1 Fenerbahçe galibiyetiyle sona erdi.
Maçta goller; 24. dakikada Ozdoev, 51. dakikada Zajc ve 78. dakikada Szalai'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 57 puana çıktı. Fatih Karagümrük ise 34 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise aynı haftada Hatayspor maçından 3 puan alacak.
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